"Ako hoćete moje iskreno i otvoreno mišljenje, mislim da me je protivnički tim 'razbudio' jer su se poneli nesportski tokom mojih servisa. I to me je zaista naljutilo. Kada sam to videla, rekla sam sebi: 'OK, ovako meč počinje'. Tako su me razbudili i bila sam posle veoma dobro usklađena sa svojom partnerkom. Borili smo se zajedno da nađemo rešenje. Tako da je to bio okidač za mene da počnem meč i mislim da je od tog trenutka bilo sve bolje i bolje", otkrila je Kristina.