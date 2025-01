No, za italijanske medije to nije bilo toliko bitno koliko jedna izjava Đokovića na konferenciji za medije. Đoković je tada otkrio da će u finalu navijati za Zvereva protiv Janika Sinera.

"Rekao bih da je to bio pad u velikom stilu za Đokovića. Ovako zatvaranje karijere nije mnogo poučno. On to čini u nadi da će pobediti neko od dvojice finalista, to između ostalog nije u redu i prema Janiku koji je momak za primer".