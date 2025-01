"Još od malena sam mislila da, ako nikada ne osvojim grend slem titulu, neću ispuniti ono što su ljudi mislili da je trebalo da budem. To je bio prilično težak teret. I konačno sam došla do toga da sam ponosna na sebe i na moju karijeru, sa ili bez grend slema. Konačno sam došla do tačke da mi je sve u redu ako se to nikad ne dogodi", rekla je Kiz na konferenciji za novinare.