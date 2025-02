- Poslednje godine su bile veoma teške, ali mi je baš to i pomoglo da mi sada ništa ne nedostaje iz vremena kada sam bio teniser. Povukao sam se pre skoro tri meseca, tako da još ne mogu da kažem sa potpunom sigurnošću, ali u ovom trenutku se dobro - rekao je Rafa.

- Rekao bih Novak Đoković ili Rodžer Federer. Teško je izabrati. Moja karijera je bila povezana sa obojicom, nas trojica smo gurali jedan drugoga. Tačno je da smo jedni drugima oduzimali mnogo toga, ali je i pravedno reći da bez ostale dvojice niko ne bi toliko postigao. Gurali smo jedni druge do limita, to nam je naudilo fizički, ali nas je teniski i mentalno odvelo do novih visina i zato smo uspeli da igramo tako dugo - istakao je Nadal, pa je odabrao i omiljeni meč: