- To je impresivno. Samo što se vratila. Mislim da je na Australijan openu imala dobar rezultat (osmina finala) i sada je osvojila trofej. To je sjajno, baš sam srećna zbog nje, definitivno je to zaslužila. Kao što je rekla, zaista je naporno radila za to i lepo je videti. To nam verovatno daje nadu da, kada budemo odsustvovale zbog beba, imaćemo šansu da se vratimo ako želimo - navela je Sabalenka.