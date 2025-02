- Puno sam vremena provodio u Crnoj Gori u poslednje četiri godine, uglavnom u letnjem ili prolećnom periodu, kada malo otopli na primorju, isključivo zbog toga što imam mogućnost da nekako iskombinujem i odmor i da krenem sa pripremama. Tenis je sport koji se igra napolju, koji večito ‘juri sunce’, kako mi teniseri volimo da kažemo, i onda su mi potrebni takvi uslovi. Imam ih na crnogorskom primorju. Rado sam provodio to vreme, rado ću se vratiti i ove godine u tom periodu - rekao je Đoković i dodao:

- Moja veza sa Crnom Gorom se prostire na više krakova. Naravno, moji koreni su odavde, moj đed, moj prađed, sa Čeva su se spustili u Jasenovo polje, Nikšić, pa su onda otišli u Kosovsku Mitrovicu, potom i u Beograd. Jako sam ponosan na svoje korene, trudim se da održim kontakt i sa širom rodbinom Đokovića, bio sam pre nekoliko godina i na skupu u Jasenovom Polju. Potom venčanje na Svetom Stefanu 2014. godine - to su za mene najlepša sećanja, ne samo iz Crne Gore već uopšte u mom životu. Eto, i dvoje dece smo imenovali po Crnoj Gori - Stefan po Svetom Stefanu, Tara po reci Tari. Mnogo je lepih veza. Celo svoje detinstvo sam proveo ovde, ponajviše zbog toga što imamo rodbinsku i familijarnu vezu sa Crnom Gorom, ali i zbog toga što je i crnogorsko more za sve nas koji smo iz dolazili iz Srbije najbliže i najlepše more. Jedan period u mojoj karijeri nisam dolazio u Crnu Goru, pa sam ponovo počeo da se vraćam od od 2019. i 2020. i sada ne propuštam nijedno leto - kaže Đoković.