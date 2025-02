- Nema više rupture u mišiću, povreda je skoro 100 odsto sanirana i spreman sam da idem u nove radne pobede. Imam zeleno svetlo medicinskog tima da mogu da treniram, da mogu da se pripremam. Turnir u Dohi je po rasporedu sada za sedam dana tako da se držim rasporeda. Hvala Bogu, uspeo sam brzo da se oporavim. Imao sam malo više povreda u poslednje vreme nego što je to bilo slučaj u prvih 15 godina karijere. To verovatno dolazi sa godinama, ali i dalje me telo sluša, i dalje u meni gori plamen i želja za ostvarivanjem i novim dostignućima. Zato se nadam uspehu i naredne sedmice u Dohi i u nastavku sezone - rekao je Đoković za crnogorske "Vijesti".



- Ja uvek sebi dajem velike šanse, ne mogu da budem neskroman. Optimista sam kada je bilo ko preko puta mreže i to je nešto što je uvek krasilo moju karijeru i što me je dovelo do sportskih visina. Zato neskromno kažem, mislim da bih sa takvom igrom koju sam podizao i dostigao u četvrtfinalnoj pobedi protiv Alkaraza imao dobro šanse i protiv Zvereva u polufinalu koga je trebalo pobediti i da sam bio zdrav, a onda i protiv Sinera... Ali dobro, nezahvalno je baviti se tim scenarijima šta bi bilo da je bilo, to je sada prošlost, mislim da su igre i nivo tenisa koji sam dostigao u Australiji obećavajući pred nastavak sezone. Australija je kao grend slem posebna u mojoj karijeri - prošla godina bila malo turbulentna, osvojio sam olimpijsko zlato koje sam dugo čekao i koje je bilo glavni cilj, igrao sam finale Vimbldona, ali imao sam povredu i igrao sa puno oscilacija. Nisam imao kontinuitet visokog nivoa tenisa tokom čitave sezone. Tako da sam ove sezone gledao da počnem barem zadovoljavajućim nivoom igre i mislim da sam to postigao. Naravno, uvek može bolje, ali mi nastup u Melburnu daje dodatni podstrek pred nastavak.