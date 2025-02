- Na Svetom Stefanu sam se venčao 2014. godine, i to su zaista najlepša sećanja iz Crne Gore za mene. I tužno je stvarno iz moje perspektive da vidim da je ta situacija trenutno kakva jeste u poslednje četiri godine. Kada je sve to krenulo, zapravo kada se zatvorio Sveti Stefan, pokušavao sam da se informišem zašto je sve to tako i da na neki način pomognem. Eto, nisu se do sada stekli uslovi za to da ja na neki način iskoristim svoje ime, svoju poziciju i svoj uticaj da se dođe do razrešenja.