- Prevashodno je to zbog ljubavi prema tenisu, prema sportu. Kao drugo, ima i toga što ja mislim da se kroz tenis najviše razvijam kao osoba, koliko god to čudno zvučalo, ali na teniskom terenu tokom meča ja prođem mali milion emocija - što onih najlepših, što onih najgorih, i sumnji, i kritika, i ekstaze, zadovoljstva, ljutnje, besa, svega ostalog... I u tih nekoliko sati se ponekad čak i sramotim sebe kroz šta prolazim i kako se ponašam, sa druge strane kakve mi se misli pojavljuju. U svakom slučaju sam ponosan što kroz sve to mogu da prođem na ljudski i sportski način i da pružim ruku protivniku, bez obzira na to dobio ili izgubio.