Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković protiv Tomaša Mahača Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

"Povreda je skoro sto odsto sanirana. Imam zeleno svetlo od medicinskog tima da mogu da treniram, da mogu da se spremam. Na rasporedu je naredni turnir u Dohi, u Kataru, i on počinje za osam dana, tako da imam dovoljno vremena da se pripremim i radujem se novim izazovima. Mislim da sam dobro započeo godinu. Naravno, postoji žal zbog tog polufinalnog meča koji sam morao da predam nakon prvog seta protiv Aleksandra Zvereva, inače na grend slemu na kojem sam istorijski beležio svoje najbolje rezultate u karijeri. Ali dobro, šta je tu je. Nadam se da me povrede neće ometati, jer sam svoj najbolji meč od olimpijskog finala prošle godine upravo odigrao u četvrtfinalu protiv Alkaraza, kada sam se povredio, ali sam završio meč. Ipak, kvalitet tenisa koji sam tada pružio mi daje snagu i ohrabruje me za neka nova dela", rekao je Đoković u intervjuu koji za RTCG koji je vodio Vlado Jovićević.