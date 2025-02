Sinerova suspenzija je počela 9. februara i trajaće do 4. maja, što znači da će moći da igra na sledećem grend slemu, Rolan Garosu koji počinje 19. maja.

"Drago mi je za Janika da je to gotovo, da je ceo proces iza njega. Dobio je tri meseca suspenzije, jasno je da je na svakom igraču odgovrnost i za njegov tim. Rekao bih pravedna odluka, a sa druge strane, drago mi je da je to iza njega, da to može da ostavi iza sebe i da nastavi karijeru", rekao je Čilić za Sport klub.