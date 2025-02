Miomir Kecmanović je u Delrej Biču stigao do druge titule u karijeri, a prve posle skoro pet godina.

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Miomir Kecmanović protiv Holgera Runea Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

- Pobeda je stvarno slatka, gubio sam ranije finala, morao sam da spašavam meč lopte. Osećaj je neverovatan, ponosan sam na sebe. Neverovatna nedelja, radio sam naporno, uradio sam sve što je trebalo. Nastavio sam da verujem u sebe kada nije bilo sve kako valja za mene na terenu. Osećam olakšanje što je gotovo. To je to! Pre svega, čestitke Alehandru na odličnoj nedelji i finalu. Posebno je igrati protiv nekoga sa kim si odrastao. Hvala mom timu, na neverovatnoj nedelji. Sedrik je tu koji me je zagrevao, hvala svima koji su bili deo turnira, familiji, ovo je posebno za mene zaista. Svima hvala koji ste došli, ovde se osećam kao kod kuće. Definitivno tako i mislim, nadam se da se vidimo ponovo - prve su reči Kecmanovića.