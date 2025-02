Hamad Međedović “gospodari” na betonu u dvorani ove sezone (11 pobeda, 2 poraza) i posle dva uzastopna uspešna nastupa na čelendžeru u Oeirašu (pobeda i četvrtfinale) je konsolidovao svoj status u prvih 100 na svetu. Velika je šteta što sjajnu pobedu nad Runeom na Dejvis Kupu nije “verifikovao” pobedom nad Molerom (koja bi Srbiji donela šansu da se ponovo bori za nastup u finalu Dejvis Kupa), ali je snažni Novopazarac (“pravi medved” od nas dvojice, po rečima Danila) time dao naznaku onoga što je usledilo u Marseju – karijerno važnim pobedama protiv Altmajera, Hačanova i (napokon, posle 2 meč lopte u Rimu prošle godine) i šestog igrača na svetu Medvedeva za veoma neizvesno finale protiv domaćeg miljenika i favorita Uga Ambera. Agresivni Francuz koji je uz podršku svojih sunarodnika prošle sezone rasturio Alkaraza u Parizu i došao do finala protiv Zvereva je imao mnogo lakši posao od Međedovića do finala (Bublik, Bergs, Sonego) pa je svežina i doza adrenalina dobijena sa tribina bila presudna u momentima kada se meč “lomio” – naročito pri kraju taj-brejka prvog seta. Već sutra će u Dohi novopristigli 73. igrač sveta imati odličnu priliku da potvrdi status “ubice džinova” u prvom kolu protiv senke igrača koji je nekad bio treći igrač sveta i trostruki osvajač Mastersa u Monte Karlu Cicipas, posle čega bi ga do mogućeg i priželjkivanog meča sa Novakom Đokovićem u finalu čekali Ože Alijasim, (ponovo) Medvedev ili Hačanov, a onda Rubljov ili De Minor. Prelazak na igru na otvorenom po prvi put ove sezone nosi određene izazove u stilu igre za Hamada, u ambijentu u kome servis ide nešto sporije nego prethodnih nedelja – a razmene na veoma brzim podlogama turnira na Bliskom istoku (Doha, Dubai, Abu Dabi) bivaju dinamičnije – pa ćemo videti da li će se, pre svega, Hamad dovoljno brzo oporaviti od napora iz Marseja i skoro 10 sati provedenih u putu do Katara kako bi – uz pomoć iskusnog trenera Agirea i tima – presložio svoju igru za novu seriju odličnih nastupa i novi najbolji rang u karijeri.