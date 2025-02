"To je tema ne samo ovih dana, nego mesecima unazad. Od avgusta prošle godine. Pravi šok, zemljotres za seo svet. I drugi broj 1, Iga Švjontek, i ona je bila suspendovana a da to niko nije znao, i to van sezone, kada nisu bili turniri. Očigledno je da ima sve manje poverenja, ja lično gotovo da nemam poverenja ne samo u ove slučajeve nego generalno u sve. Imamo očigledne nedoslenosti. Imamo situacije da neko kao vrhunski igrač koji može sebi da priušti najbolje advokate i može da ima pristup resursima, tako ima veću mogućnost da se izbori za bolji ishod nego neko ko to nema. Tako deluje. VADA u svojim pravilima govori da je svaki slučaj drugačiji, da kada se otkrije da je uzrok pozitivan, imaš neko razumno vreme da se izjasniš u tom pitanju, da otkriješ izvor ili pozadinu odakle je to došlo. Siner je to dostavio za šest sati, zato je imao bolji tretman, a drugi nisu to uspeli. Ne može svako to brzo da uradi. Moraju da porazgovaraju sa ljudima iz svog tima i da odgonetnu tu zagonetku šta se desilo".