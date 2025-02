Oni su kao dubl par bili bolji od Bublika i Hačanova , a Španac je objasnio kako je došlo do toga da se oprašta od profesionalnog igranja tenisa upravo sa srpskim teniserom.

- Novaka znam od početka karijere, uvek sam imao odličan odnos sa njim, bio je jedan od mojih najvećih rivala. Za mene je on prava osoba da igram poslednji put - rekao je četrdesetjednogodišnji Verdasko i dodao:

- Kada smo se videli ovde jesenas, pitao me je zašto se nisam penzionisao. Zašto nisam odigrao poslednji ples. Nisam želeo da treniram za singl, ali dubl... Nole mi je odmah rekao da mogu da računam na njega. Posle njegove povrede u Australiji malo sam se zabrinuo, ali mi je on odmah rekao da će biti spreman. Mi uvek jedan drugoga zovemo "lepi" na španskom (guapo). Pitao sam ga, 'kako si "lepi"'. 'Veoma dobro, "lepi"', odgovorio mi je. I sada smo ovde. Srećan sam što igramo u dublu, za mene je to perfektan način da se penzionišem. Pored najboljeg tenisera svih vremena i jednog od najboljih sportista u istoriji.