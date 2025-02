Sinerova suspenzija stupila je na snagu 9. februara i trajaće do 4. maja, pa će on moći da igra na Rolan Garosu koji počinje 25. maja.

"WADA je primila poruke od onih koji smatraju da je kazna previsoka i u nekim aspektima neki kažu da je to nepravedno prema sportisti, a drugi kažu da to nije dovoljno. Možda je to pokazatelj da, iako neće biti popularno kod svih, možda je to pokazatelj da je to prava kazna", naveo je Vecel.