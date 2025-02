- Odigrao sam dva loša gema u drugom setu. Previše sam pasivno igrao. On me je šetao po terenu, diktirao tempo. Previše sam čekao da on napravi grešku. Čestitam mu sjajno izdanje. Ja sam imao blistave trenutke povremeno, ali ispod željenog nivoa. Očigledno su ta povreda i manjak treninga pod intezitetom, znatno doprireli do se slabije krećem i više sumnjam u svoje udarce i on je to iskoristio.