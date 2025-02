Mnogi od nas koji su na ivici svojih stolica do kraja odgledali meč i remek-delo vrhunske sportske upornosti, borbenosti, požrtvovanosti, želje za pobedom i integriteta koje je Hamad Međedović demonstrirao tokom celog meča protiv nekada trećeg igrača sveta i dvostrukog finaliste Grend Slemova - a naročito na njegovom kraju – će tokom celog današnjeg dana na licu imati osmeh zadovoljstva što su imali tu privilegiju da u sebi još jednom podstaknu verovanje u najbolje i najlepše vrednosti sporta. Oni koji nisu će sigurno želeti da to posredno iskuse putem snimaka, medijskih izveštaja ili društvenih mreža – jer “Hamadomanija” postaje novi hit koji ne želite da propustite u zlatnim danima njegovog nastajanja.

Jučerašnji teniski dan za Srbiju je bio veoma dugačak – i jedan koji su obeležile simptomatične krajnosti. Istovremeno, “mladiću od čelika” iz Novog Pazara teniski dan kao da u sebi sažeo barem cela tri, jer on bukvalno od izuzetne završnice koju je odigrao na turniru u Marseju do kraja skoro tročasovnog meča sa Cicipasom iza ponoći po lokalonom vremenu – nije stao. Kompletnu vožnju toboganom fizičkih, mentalnih i emotivnih doživljaja od juga Francuske do ruba katarskog poluostrva Hamad Međedović izveo je “u jednom dahu”, jer vam mladost dozvoljava da nadahnuće uspehom i želju da se takvo osećanje nastavi dižete na uvek viši nivo, da još duže traje – pa čak i kroz jednu od najbolnijih povreda koju možete doživeti u tenisu. Nema osobe koja se refleksivno nije uhvatila za preponu videvši kakav bol je Hamad podneo uradivši špagu kako bi probao da stigne lopticu koja ga je već prošla. “Šta mu je to trebalo?” pitali su se mnogi, kao kasnije možda i sam Hamad – ali u žaru borbe, kada protivniku želite da usadite nesigurnost u smislu toga da ni jedan njegov udarac nije nedostižan – reagujete instinktivno. Toliko je puno primera takvog postupanja u tenisu, iz kojeg se i uči i ne uči jer je takva priroda momenta odluke – kao što su bili Alkarazovi grčevi protiv Novaka u polufinalu Rolan Garosa 2023. kada je mladi šampion u nastajanju sebe doveo u to najteže stanje time što je želeo da stigne da vrati sve što mu je bilo upućeno sa druge strane mreže. Da li možda zbog takvog odnosa prema sportskom izazovu danas ovaj vršnjak Hamada Međedovića ima 4 Grend Slem titule na svim podlogama – pitanje je na koje se može potvrdno odgovoriti – ali, ponavljamo, o kome se u datom momentu ne razmišlja. Jer – tako nastaju šampioni, a Hamad je na dobrom putu da bude jedan koga će teniski svet prihvatiti i pamtiti.