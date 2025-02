Slušaj vest

Anhel Ruiz-Kotoro, lekar doktor Rafaela Nadala, izneo je svoje mišljenje o budućnosti tenisa.

On je poručio da mladi teniseri poput Janika Sinera i Karlosa Alkaraza neće moći da igraju dugo kao najveći ikada u ovom sportu, Nadal Rodžer Federer, i Novak Đoković koji još uvek ne planira odlazak u penziju.

- Nove generacije neće imati tako duge karijere. Da me je neko to pitao pre 15 godina, odgovorio bih potvrdno. Đoković, Verdasko, Federer, Nadal, Vavrinka... svi oni su imali duge karijere, do 40 godina starosti ili blizu. Ali sada ću reći ne, iako su sada mladi spremniji i mnogo toga je bolje - rekao je Ruiz-Kotoro za "Relevo".

Odmah je i objasnio svoju teoriju.

- Jednostavno, prerano se počinje sa prevelikim naporima. Postoji potreba da se sve ubrza, da se sve radi sa mnogo većim intenzitetom. Veoma važan period u razvijanju ljudi je između osam i 18 godina. To je period odrastanja, veoma kritičan. Mnogo stvari se dešava u tom periodu. Govorimo o zglobovima, tada se razvijaju ramena i kukovi, a sve to treba da se događa polako, malo po malo. Razvijaju se hrskavice, sve to mora da se drži pod kontrolom.Oni su mladi i njihovi organizmi mnogo trpe. Nema tu upozorenja, a kada stignu povrede, onda je kasno.

Rad sa Nadalom je bio posebno zahtevan.

- Svaki teniser ima u sebi merač kilometraže, kao automobil. On pokazuje koliko je neki zglob sposoban da izdrži na maksimalnom nivou. Mnogo je faktora koji utiču na dužinu sportskog života. Prevencija povreda je od ključnog značaja.

Jedan period je od izuzetne važnosti.

- Najvažniji je od 12 do 14 godina, jer se tada dešavaju najkritičnije fizičke promene. Tada se moraju kontrolisati intenzitet i dužina treninga. Od 90 minuta do dva časa maksimalno. Tri do četiri puta nedeljno sa različitim intenzitetom, u zavisnost od individualnih specifičnosti.

Ruiz-Kotoro smatra da je sve to previše.

- Radi se po tri-četiri sata dnevno i takmiči više od 20 nedelja godišnje. To je iznad mogućnosti sportista. Mora se imati bolji balans i više paziti na igrače. Akcenat treninga treba da bude na kvalitetu a ne na kvantitetu.

- Brzina tenisa raste a zglobovi sve više pate. Siner ima 23 godine a već je odigrao 350 mečeva u profesionalnoj konkurenciji. Alkaraz je sa 21 stigao do 275. Međutim, njihova preopterećenost postoji od ranije, iz tog perioda između osam i 18 godina, kada telesna struktura još nije bila formirana. Zato ne vidim Sinera da igra sa 38 godina, ali ne zbog njega samog, nego zbog takmičarskog sistema koji sada vlada - zaključio je lekar.

