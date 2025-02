- Novaka sam prvi put video kada je on imao 13,5 godina. Već tada me je impresionirao, ali to nije bio način na koji je udarao loptice. Zvali smo ga 'Mister zašto', jer svaki put kad smo mu sugerisali da uradi nešto, on je uvek pitao zašto to treba da uradi - rekao je Paniki, objašnjavajući kako je Đoković bio analitičan u svakom segmentu svog treninga.