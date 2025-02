Jedan od ključnih trenutaka meča bila je njegova rasprava sa sudijom, zbog koje bi mogao da bude kažnjen. Medvedev je bio nezadovoljan odlukama sudije, što je dovelo do žustre polemike. Kada ga je sudija upitao da li zna zašto je kažnjen, Medvedev je odgovorio:

- Naravno da sam otišao predaleko. Poznajem ovog sudiju veoma dugo, ali to nije bitno. Nikoga od arbitara na ATP turu apsolutno ne interesuje odakle je ko od igrača. Već smo razgovarali i izvinio sam mu se. Čak se i ne sećam šta sam rekao, ali sam mu se izvinio. Ponekad u žaru borbe dogode se stvari koje nisu pravedne - objasnio je Medvedev.

- Moram da menjam nešto u igri, mada mi se to ne radi. Uvek postoji određen strah od promena, ali postoji i svest da je to neophodno. Ne smem sve da menjam, jer to ne bi funkcionisalo dobro. Tokom karijere sam već menjao neke stvari u igri.