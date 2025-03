Posle neuspeha na Australijen openu i činjenice da je zbog povrede morao da preda meč u polufinalu Aleksandru Zverevu, Novak Đoković najavio je indirektno da mu u interesu nije plasman na ATP listi, već osvajanje najznačajnijih turnira. To je sasvim razumljivo, s obzirom na njegove godine, a ima ih 37, pošto želi da čuva telo od velikih napora. Opet, da bi osvajao grend slem i turnire uz serije 1.000, važno mu je da ima dobar renking kako bi izbegavao jake rivale na početku takmičenja.

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Zna šta treba da radi - Novak Đoković Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Zanimljiva stvar je da Novak Đoković brani samo 600 poena iz 2024. uoči Otvorenog prvenstva Francuske. Ako do početka Rolan Garosa sakupi 1.500 poena, imaće dobre šanse da bude među četiri prva nosioca u Parizu. Ukoliko bi se pred početak drugog grend slema u sezoni vratio među prva četiri igrača na ATP listi, izvesno je da bi Đoković do polufinala bio miran, odnosno da bi do završnice izbegao duele s braniocem trofeja Karlosom Alkarazom, te prvom dvojicom tenisera na svetu Janikom Sinerom, koji će se vratiti posle isteka kazne zbog dopinga, i Aleksandrom Zverevom.