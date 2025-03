"Kada se pridružio kompaniji kao preduzetnik, Rodžer je postao blizak partner osnivačima i timu. On koristi svoje jedinstveno iskustvo kako bi pomogao da se unapredi razvoj proizvoda, marketing i iskustvo obožavalaca na novi nivo. Rodžer takođe igra ulogu u razvoju sportskog duha koji je u srži naše visoko efikasne kulture. Kako je došlo do ovog odnosa? Za razliku od tradicionalnih partnerstava između brenda i sportista, nije počelo s tipičnim razgovorom o sponzorstvu. Kada smo primetili Rodžera kako nosi naše patike širom sveta, jednostavno smo ga kontaktirali. Ispostavilo se da je već neko vreme obožavalac naših proizvoda. Švajcarska je relativno mala i nije dugo trebalo da se Rodžer nađe na večeri s našim višim vodstvom. No, ovo partnerstvo je mnogo više od švajcarskih korena. Kako se razvijalo prijateljstvo, postalo je jasno da je on prirodni vođa i preduzetnik i van terena. Cenimo iste stvari i delimo strast prema inovacijama i dizajnu. On privlači najbrže rastuću globalnu zajednicu obožavalaca i pridružio se vodećim brendovima u SAD-u, Evropi i Japanu. Rodžer donosi jedinstveni uvid kao jedan od najuticajnijih i najcenjenijih sportista na vrhu svetskog sporta. Zajedno nastojimo da stvorimo jedinstvene proizvode i iskustva za obožavaoce širom sveta", objavila je tada švajcarska kompanija.