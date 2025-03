Žoao Fonseka važi za novu tenisku nadu i to dokazuje svojim igrama iz dana u dan. Brazilac ima tek 18 godina, a u Majamiju je rutinski savladao Uga Umberta sa 2:0 (6:4, 6:3), te se plasirao u narednu rundu gde će igrati protiv Aleksa de Minora.

- Radimo mnogo, moj tim i ja, dosta vežbamo servis, to je ono što sam uradio zaista dobro u ovom meču. Pravljenje brzog brejka, a zatim nastavljam sa svojim servisom, koji je danas bio zaista dobar, to je bilo ono što sam radio. Dakle, srećan sam zbog načina na koji sam danas odigrao - rekao je on, pa dodao: