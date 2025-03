"Užasno je trenirati s njim. On udara tako jako, pogađa vinere, a to je Rafa, tako da ne možete ništa da mu kažete. Samo pustite da radi šta hoće. Kada sam video žreb, pomislio sam: "Da li je ovo njegov način da me analizira pre meča?" I kada sam malo razmislio, shvatio sam – da, upravo to je radio. Hteo je da vidi moj servis, moju igru, kako udaram lopticu na treningu", otkrio je Izner.