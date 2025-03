Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena, ali prvo mesto na ATP listi trenutno zauzima Italijan Janik Siner. On je do vrha stigao i zbog stručnog tima koji ima oko sebe, a jedan od njih je Novakov bivši kondicioni trener Marko Paniki .

- Đoković čini svoju želju da se takmiči jakom. Metaforički rečeno, Đokoviću je potreban neprijatelj da ga naljuti, to je bilo nešto što mu je tokom mečeva služilo da ga zagreje. Međutim, ponekad se može desiti i sasvim suprotno - rekao je on, pa dodao:

- Novak je 24 časa živeo od tenisa, a i kod Janika je ista stvar, samo možda na drugačiji način. Siner živi za tenis, takmiči se i na treningu, to mu je zabava. Svi veliki šampioni su takvi, sve su to ljudi koji se zabavljaju, to je ono što im se sviđa.

- Upravljanje emocionalnom inteligencijom. To je u sportu, znači i u tenisu, fundamentalno. To često zavisi od porekla sportiste, od puta kojim ide, ali morate biti oprezni sa emocionalnim preokretima, odnosno "kratkim rukama" tenisera. Najteža komponenta u tenisu je to da u stvarnosti meč može biti i beskonačan, to znači da su razmene veoma kratke, ali to može da traje - zaključio je Marko Paniki.