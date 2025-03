Jedan od vrhunskih tenisera na početku zlatnog perioda ovog sporta, na spoju amaterske i open ere, bio je i Tomas Lejus . Rođen je u Talinu u Estoniji, 28. avgusta 1941. godine. Njegovi roditelji Algi i Karl videli su ga kao pijanistu, ali je on bio lud za sportom. Tomas je bio nadareno dete. Sa pet godina znao je da čita i kada je pošao u školu znao je matematiku na nivou trećeg razreda, ali je zbog sporta često morao da izostaje sa nastave. U srednjoj školi lako je izlazio na kraj sa gradivom. Posle Drugog svetskog rata Tomasov otac radio je u fabrici koja je proizvodila stolove za stoni tenis, pa je mladi Tomas vrlo brzo počeo da se bavi ovim sportom.

Na internacionalnom planu, Lejus je dva puta stigao do polufinala u Monte Karlu. Igrao je u Rimu, Napulju i Marseju. Od grend slemova, igrao je na Vimbldonu, Rolan Garosu i Melburnu, te samo jednom na US openu. Nije beležio velike rezultate na grendslemovima. Bio je u timu sa zemljacima Aleksandrom Metrevelijem, Sergejom Lihačovom i Anom Dmitrijevom. Otkrio je Lejus kasnije da je imao nekoliko ponuda da emigrira, ali da ga to jednostavno nije interesovalo.