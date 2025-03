- Dugo je sve to trajalo, a oni (Đoković i Korda) su tu dugo sedeli i čekali kada će da igraju. Imam jedan problem sa ovom situacijom, jer ne postoji izuzetak od pravila, a nijedan od njih dvojice ne igra u četvrtak. Trebalo je da ih puste da igraju ako su želeli. Ja bih ako uradil, pa i da meč traje do 3 sata ujutru, imaju sutrašnji dan da odmore. Saznali su za ovo 20 minuta pred meč i doslovno su samo otišli. Ako u tom trenutku razgovarate sa njima, onda je to teško i za navijače, još ima ljudi koji sede i misle da će da gledaju Novaka - istakao je on.