A, do titule je stigao na neverovatan način. Menšik je po završetku meča priznao da je hteo da odustane od učešća u Majamiju zbog povrede. Potpisao je i potreban papir, ali nije uspeo da nađe sudiju kome je to trebao da preda.

"Sat pre mog prvog meča na ovom turniru sam držao papir da izađem sa turnira. Tražio sam sudiju, ali je on tada ručao. Došao sam kod mog fizija Alehandra i on je napravio čudo. Zato sada stojim ovde, uspeo je da me oporavi, tako da mu mnogo hvala", otkrio je Menšik.