- Da, mnogo mi znači Novak Đoković. To je sigurno, to je sve što mogu da kažem. Emocije će doći malo kasnije, ali čak i sada počinjem da shvatam da je ovo bilo neverovatno. Cela nedelja, zapravo cele dve nedelje. Moja igra je bila sve bolja i bolja. Pobediti Novaka večeras u taj-brejkovima, osećaj je lud, ma prosto neverovatan. Gledao sam ga dok sam odrastao. Zbog njega sam, u suštini, počeo da igram tenis - rekao je Menšik i dodao:

- Iskreno, ne mogu. Naravno, nakon meča kada smo imali priliku da razgovaramo i kada sam čuo šta mi je rekao, pomislio sam: 'Bože moj, kako je to ljubazno od njega'. Možete videti koliko je neverovatan čovek. On je pravi šampion, jer inače ne bi pokazivao takav nivo poštovanja, i to je jednostavno neverovatno. Čak i sa svim tim titulama i svime što je već postigao u ovom sportu, on i dalje igra finala najvećih turnira na ATP turu. To je prosto neverovatno.