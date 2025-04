- Ako postoji jedan teniser koji zna kako se to radi, onda je to Novak, ali Novak se bori protiv nečeg što je teško i što ne možeš da kontrolišeš, a to je vreme - rekao je Simon i potom dodao:

- Zato sam jednom rekao da neće osvojiti 30 grend slemova. Ako bude stigao do 25, to je maksimum. Danas to shvatamo, da vreme zahvata sve i da on to sada shvata. Siguran sam da je to shvatao i ranije, ali da sada to oseća. To vidimo još i više nego ranije, ali imaće nekoliko dobrih nedelja, a kada je tako, znajući kakav je igrač može da osvoji bilo šta - izjavio je francuski teniser.