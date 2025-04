Prvu pobedu u svom drugom nastupu u Monte Karlu ostvario je treći igrač sveta Karlos Alkaraz protiv veoma neugodnog rivala – Argentinca Fransiska Serundola. Zaostatak od jednog seta (3:6) je zabrinuo sve one koji su viđali petostrukog osvajača turnira Masters serije kako gubi previše mečeva u poslednje vreme za standarde uspeha koje je postavio u poslednje 3 godine, ali se Karlitos “preporodio”, prebrodio početnu nervozu i seriju grešaka i uz samo jedan izgubljeni gem (6:0, 6:1) ostvario uspešan start na turniru koji bi mogao da ga vrati na drugo mesto ATP rang liste.

“Na šljaci su mečevi izazovni, borbeni – a servis nema takvu važnost kao na betonu, što je dobro za mene. Ovde se poen gradi, za razliku od bržih podloga, gde se veliki broj njih osvaja “jeftino”, tj. servisom. Na šljaci su mečevi dugi, čarape se dosta zaprljaju. (smeh). Na šljaci se prikazuje dobar tenis, i to mi nedostaje – duge razmene, kao ona juče od 48 prebacivanja kod Zvereva i Beretinija. To je ono što volim kod tenisa na šljaci”, kaže on.