- Očigledno je da je Novak na nizbrdici. Ja više ne vidim da on može da osvoji neku gren slem titulu. To je postalo previše komplikovano za njega - rekao je Eskide, pa dodao:

- Nažalost po njega, što više pokušava da igra, to više ima problema. To se dogodilo i Rodžeru Federeru, Rafaelu Nadalu i Endiju Mariju. Što više pokušavate, to je više fizičkih problema, a to vas samelje. Već smo se na početku godine pitali šta će se dogoditi sa Novakom. Kada znamo šta je sve postigao, to neće više biti u stanju. Ne samo takve podvige nego ni na ostalim turnirima na kojima bude igrao. Neće više biti takmičenja na kome je izgubio samo poneki set.