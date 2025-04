Pobedom nad najbolje rangiranim Portugalcem Boržešom Grk bi napravio veliki korak ka osvajanju 4. titule na terenima Kantri kluba – što je u Open eri uspeo da ostvari još samo Rafael Nadal (11 titula) – ali i postao šesti igrač koji je došao do četvrtfinala pet puta uzastopce (uz Nadala, Mustera, Vilandera, Nastasea i Viljasa). Sa druge strane, dve godine stariji Nunjo je u prilici da na istom turniru po prvi put u karijeri pobedi igrača iz Top 20 selekcije (a drugi Portugalac posle Souze 2018, Ju Es Open) posle eliminacije Runea u prvom kolu, a odlična pobeda protiv Martineza u drugoj rundi mu daje za pravo da se nada u još jedno veliko iznenađenje. U jedinom dosadašnjem meču (Rim 2023.) Stefanos je ubedljivo pobedio (6:3 6:3) i iako je u prvom setu protiv Tompsona pokazao da čak ni njemu prvi nastupi ne idu glatko – u preostala dva je bio dominantan (6:4 6:2) pa bi trebalo očekivati da se barem nešto slično ponovi danas, u uslovima koji više odgovaraju agresivnijem šampionu.

Alkarazovi nastupi ove sezone su prava misterija i za njega samog – gde je juče u prvom setu napravio skoro 30 neiznuđenih grešaka i omogućio Serundolu da povede, a onda se prenuo i dozvolio mu samo jedan gem u preostala dva za ubedljivih 6:3 6:0 6:1. Osamdeset druga pobeda od 100 koje je odigrao na šljaci 21-godišnjaku iz Mursije stavlja ga u poziciju da uspehom protiv Altmajera po prvi put uđe u četvrtfinale i osmog od devet turnira Masters serije, što do sada još nije učinio upravo ovde i u Rimu. Kvalifikant iz Nemačke će tražiti priliku da se po drugi put nađe među 8 najboljih na jednom Mastersu u karijeri i postane drugi igrač iz te zemlje koji je pobedio Top 3 igrača na šljaci posle Saše Zvereva nad Nadalom u Madridu 2021. Karlitos ima jednu “nezvaničnu” pobedu nad Danijelom (čelendžer u Kordenonsu 2020.) ali će današnji meč biti pravi indikator toga koliko je Alkarazu šljaka zaista nedostajala i šta je u stanju da uradi protiv univerzalnog igrača koji je ovde pobedio već četvoricu odličnih tenisera i izvrsno oseća teren i lopticu…

Za publiku će sigurno najzanimljiviji biti italijanski “specijalitet” Beretini – Museti, u kome Lorenco kao 13. nosilac nastoji da izjednači svoj najbolji rezultat ovde iz 2023 kada je ostvario najveću pobedu u karijeri – protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu. Za Beretinija je ovaj meč važan i zbog toga što bi – takođe posle karijernog vrhunca pobedom protiv Đokovića u Dohi ove sezone – ostvario svoju 200-tu pobedu na ATP turneji i po peti put ušao u četvrfinale turnira serije 1000 (a treći na šljaci, posle Rima 2020. i Madrida 2021. ). Zanimljivo za ovu dvojicu “Azura” je da do sada nisu nikada odigrali meč na šljaci (Beretini bolji na travi u Štutgartu 2024. a Museti na betonu u Napulju 2022.) a da je u uporednim parametrima Mateo bolji samo po ofanzivnosti igre i u servisu – dok ga Lorenco “šije” u konverziji prilika u poene, “krađi” skoro izgubljenih poena, riternu, forhendu i behkendu. U svakom slučaju – borbenost, emocije na terenu i oko njega i neizvesnost su zagarantovani.

Osvajanje Indijan Velsa je lansiralo Džeka Drejpera u Top 10, a Monte Karlo bi mogao da mu po prvi put u karijeri donese peto mesto ATP rang liste – I to na štetu Novaka Đokovića. Sjajni Britanac koji se po skoro svemu razlikuje od slavnih prethodnika Mareja, Henmana, Rusedskog (i ostalih vrednih spomena sa Ostrva) će nastojati da se po četvrti put plasira među 8 najboljih na jednom Masters turniru (Montreal, Sinsinati, Indijan Vels) a prvi put na šljaci, dok je njegov današnji protivnik Davidovič-Fokina ovde bio finalista 2022. i već četiri puta nastupao u četvrtfinalima Mastersa. Španac (nekadašnji 21.igrač sveta) je preokrenuo “skor” protiv kolega iz Top 50 selekcije prošle godine, gde je do tada imao 3 pobede I 16 poraza, a od ove 10 uspeha i upola manje poraza – pa se očekuje da će njihov prvi susret u karijeri biti izazovan i inspirativan za obojicu. Alehandro je do sada imao veoma teške protivnike – Šeltona i Ečeverija, pa postoji mogućnost da će se ovde pokazati i znaci umora, pogotovo ako meč ode u treći set.