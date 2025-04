“Osećam se komfornije, i to ide sa tim da češći nastupi na novoj podlozi sve više prijaju i omogućavaju da se igrač na nju privikne. Iz prvog meča sam izvukao zaključke kako bih trebao da igram ovde, na šljaci, i kako da budem najbolja verzija sebe. Na taj način uživam u tenisu. Agresivna igra ne definiše moj tenis u potpunosti, i to sam shvatio posle prvog seta u prvom meču. Kad se to desilo, počeo sam da se osećam sve bolje i bolje – i mislim da će se taj trend nastaviti sa tim što budem duže boravio na terenu. Videćemo kako ću igrati u četvrtfinalu, ali očekujem da ću se ponovo odlično kretati i biti raspoložen za kvalitetan nastup”, ističe Alkaraz.

“Novo iskustvo za obojicu, a njemu svaka čast na poslednjim nastupima. Jedini je igrač koji je ušao u četvrtfinale oba Mastersa u Americi, ako ne grešim. Fis nastupa na zaista visokom nivou, i to sam mogao da vidim svojim očima danas. Neću se prepasti, i to je sigurno. Nastojaću da igram svoju vrstu tenisa, nametnem pritisak – pa da vidimo kako će to proći. Uzbuđen sam zbog toga što igramo naš prvi meč, i siguran sam da će to biti pravi boj. Istovremeno – uživaću u tim izazovima na terenu, a preporučujem ga za gledanje. Biće divno…”, najavljuje Španac.