“Na kraju krajeva, kod svakog igrača su to različite stvari – odnosno imaju različitu ulogu u njihovoj igri. Za mene su način i brzina sa kojom izvodim osnovne udarce veoma efikasni na šljaci, i to sam trebao da primenim. Uz to, moja standardna brzina kretanja je nešto na šta sam uvek mogao da se oslonim, ali mi je bilo važno da naučim koje udarce bih trebao da izvodim kako bih sticao prednost u razmenama i “činio štetu” mojim protivnicima. U tom smislu sam krenuo da dodajem spin, visinu, dubinu, razne uglove i pronalazim različite načine da otvaram teren kako bih igrao na zadovoljavajućem nivou na ovoj podlozi. Uz to, važno je naći pravu ravnotežu između previše agresivne i pasivne igre i odrediti šta je “zlatna sredina””, prenosi nam De Minor.