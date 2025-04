Kao junior teniser bio je svetski broj jedan, a u seniorskim vodama došao je do 8. mesta na ATP listi. Pre šest godina se povukao iz profesionalnog tenisa i tenisku karijeru zamenio je poslovnom. Trenutno, pored Beograda, njegove Akademije posluju u Kini, Americi, Nemačkoj, Španiji i Singapuru.

On je objasnio da tenis nikada nije imao veću gledanosti i nikada više ljudi nije posećivalo mečeve.

On je o Alkarazu rekao da je uz njega, ali statistički nema kontinuitet koji pokazuje Siner.

- Nimalo mi nije žao što se više profesionalno ne bavim tenisom, iz dva razloga. Prvo, verujem da sam ovom sportu dao apsolutno sve, a kada iscediš sve što tvoje telo može da pruži bez sažaljenja ideš u penziju. U poslednjih pet godina sam imao osam operacija na različitim delovima tela. To me je pripremilo za život nakon profesionalne karijere. Dosta sportista živi u nekom snu, to nije realan život, bavljenje sportom. Ja sam bio jedan od njih, a ne razumeju kompleksnost normalnog života i obaveze normalno građanina kada prestaneš da se baviš tenisom.