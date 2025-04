Veliku pobedu za sebe i hiljade prisutnih “tifoza” ostvario je Lorenco Museti nad branećim šampionom Stefanosom Cicipasom , i to posle zabrinjavajućeg početka koji ni po čemu nije ukazivao na takav veleobrt u njegovom daljem toku. Grk je bio na svom nivou u prvom, uzevši ga sa 6:1, ali je od sredine drugog skoro sve važne situacije u svoju korist rešavao odvažni Italijan, stekavši samopouzdanje koje ga je nosilo do kraja za konačnih 6:3 u drugom i 6:4 u završnom setu.

“De Minor je igrač koji je izrazito stabilan iz nedelje u nedelju, prava definicija Top 10 igrača, uspešan na turnirima ove sezone. Veoma je istrajan, uporan, i pitanje je koliko ću uspeti da poremetim njegovu igru da bih došao u šansu da ga dobijem. To što igramo na šljaci ne znači da sam favorit u ovom meču, jer se i on odlično privikao na ovu podlogu. Do sada smo obojica ostvarili po jednu pobedu, ali nismo igrali na šljaci. Iskreno mislim da pred ovaj meč niko nema prednost - ali obojica imamo tip igre koji ne odgovara onom drugom. Ko god bude istrajniji u tome da se nametne – ide u finale i to je ono što očekujem da bude presudno”, jasan je on.