- Museti je prošle godine izgubio dva polufinala od Novaka – jedno na Olimpijadi, drugo na Vimbldonu, što je ujedno i njegov najveći uspeh na Grend slemovima. Ovde je imao zanimljiv put do finala – od pet mečeva, u čak četiri je izgubio prvi set, i to u tri slučaja sa 6:1. Tako da ga s pravom zovu "comeback kid". Pobedio je Novaka ovde pre dve godine, prvi put u karijeri, i taj meč će sigurno dugo pamtiti. Sve to je dodatno učvrstilo njegovo samopouzdanje, i to se vidi – publika ga podržava već na početku trećeg seta. Očekuje nas zaista pravi triler u Monte Karlu - rekao je nakon čega se osvrnuo i na Dimitrova koji nije osvojio nijedan gem u tom meču - rekao je i dodao:

Sada kažu da je drugi polufinalni par činili Španci – Karlos Alkaraz i Alehandro Davidovič Fokina. Brajović je dao i svoj komentar na to da se Novak sada često susreće sa rivalima koje treniraju njegovi bivši treneri – govorimo o Zverevu i Cicipasu, te objasnio koliko to može uticati na taktiku protivnika.

- Pa, još nije zvanično, malo smo požurili s tim informacijama. Ipak, imali smo ekskluzivu – Boris Beker je viđen sa Zverevim. Sada, da li je to bila prijateljska konsultacija ili početak saradnje, ostaje da se vidi. Znate kako se kaže, gde ima dima, ima i vatre. A što se tiče Cicipasa – svetski mediji najavljuju da će Goran Ivanišević ući u njegov tim. Za Cicipasa bi to bio odličan potez. Po nekim informacijama iz njegovog okruženja i na osnovu kredibilnih izvora, ta saradnja je skoro izvesna. Nije lako Novaku da stalno gleda bivše članove svog tima u boksu protivnika, ali to je tenis, to je život, to je vrhunski sport sa izuzetno snažnom konkurencijom. A što zanimljivije, to bolje, zar ne - zaključio je Brajović.