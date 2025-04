„Ne osećam da sam ovaj uspeh ostvario u inat glasinama iz prethodnih meseci, jer ljudi će uvek imati nešto da kažu, da očekuju od vas. Shvatio sam da uopšte ne moram da obraćam pažnju na to šta drugi govore i da je jedino bitno da se usredsedim na sebe i stvari koje su istinski važne. Srećan sam da sam to uspeo da uradim. Očekivao sam da će danas ključ uspeha biti u tome ko će bolje uspeti da se izbori sa pritiskom, jer je za obojicu meč bio izuzetno važan. Museti ga je u tom smislu otvorio odlično, mnogo bolje od mene – a ja sam taktički omašio u nastojanju da probam da osvajam poene na njegove najbolje udarce. Pri kraju prvog sam uspeo da uđem u duže razmene, smanjim greške i uđem u dobar ritam. Dobar početak drugog seta mi je omogućio da se potpuno vratim u meč, a onda se on – sredinom tog seta – povredio, što je za njega i njegov tim sigurno bilo razočaravajuće. Siguran sam da će Lorenco Museti ponovo igrati u završnicama ovakvih turnira, da će se njegov naporan svakodnevni rad isplatiti – i da će ga njegovi kvaliteti ustaliti među Top 10 igrača na svetu“, kaže Alkaraz povodom meča.

Upitan da prokomentariše paralelu sa tim što je Nadal svoj prvi turnir na šljaci osvojio upravo ovde pre 20 godina – Alkaraz odgovara uz osmeh: „Pre nekoliko dana sam pričao sa timom o neverovatnim uspesima Rafe, koji je ovaj turnir osvajao 11 puta a Rolan Garos 14 puta. To je za mene jedan od najvećih uspeha u sportu, teško dostižan. Ja sam osvojio za sada ovaj jedan u Monte Karlu, imam još nekih 10-15 godina tenisa ako me zdravlje i sreća posluže, pa bi bilo lepo da dođem u priliku da ga opet osvojim. Za sada je to dosta, i uživaću u ovom uspehu“, odgovara on.