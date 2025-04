Ana i Fernando su bili zajedno do januara 2009. godine kada je Srpkinja viđena sa golferom Adamom Skotom, ali veza sa Verdaskom nije pukla zbog toga, već iz drugog razloga.

Vest o njihovom raskidu tada je prva objavila američka televizija "Fox sports" i to citirajući navodnog prijatelja Ane Ivanović koji je želeo da ostane anoniman, kako su oni istakli. Tvrdio je ovaj izvor da je veza prekinuta tokom turnira u Brizbejnu kada je Srpkinja ispala u četvrtfinalu, te se odmah zaputila za Melburn i nije gledala Verdaska koji je igrao finale.

U vremenu koje je došlo i zajedničke fotografije su nestajale, a posle jednog svog meča u Brizbejnu Verdasko je odgovorio na pitanje novinara zbog čega se on i Ana više nigde ne pojavljuju zajedno.

- Bez obzira na to da li smo mi prijatelji ili ljubavni partneri, kada smo na turniru treba da se držimo svog posla. Nema vremena za privatne stvari. Sada smo tu da igramo tenis, a ne da se zabavljamo, provodimo vreme zajedno ili da se, možda, ponašamo kao tipičan zaljubljeni par - rekao je Verdasko, pa dodao:

Njihova veza započeta je 2008. godine, a par se posebno zbližio u Njujorku tokom US Opena i Ana i Fernando viđani su zajedno na mnogim mestima.

- Mi smo bliski. Proveli smo neko vreme na US Openu i slažemo se veoma dobro. Polako se upoznajemo, on je sjajna osoba - istakla je Ana Ivanović na turniru u Pekingu malo posle pomenutog US Opena.