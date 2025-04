- Gde je Srđan, koji je uvek gledao na nešto ekstra i više, rekao: Gde četiri? Znači još dve može i to je to. Ja stvarno verujem da on može i sve ono što je uspeo da postigne je zahvaljujući tome što je posvećen i što gleda na svaki način da napreduje, kako može da podigne svoj nivo na svakom narednom treningu, a ne na neki duži period - poručio je Nenad Zimonjić.

Đoković posle Madrida

- Pretpostavljam da je to tako, to je krug života i karijere. Znali smo da će se ovo dogoditi. Pokušavam to da koristim kao pokretač. Naravno, istina je da su za mene grend slemovi sada najvažniji, ali to ne znači da ne želim da osvojim i neki drugi turnir. Ne znam da li ću moći da igram na najboljem nivou na Rolan Garosu, ali svakako ću dati sve od sebe.