Jasno je da njen osmeh, kao i poruka, govore da je Ana podredila sve ljubavi. Smajli u obliku srca, kao i haljina u boji koja simbolizuje ljubav, jasna su poruka Bastijanu Švajnštajgeru . Da li će on to i razumeti, ostaje da se vidi.

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao: