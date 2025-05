- Bio sam veoma iznenađen kada sam video Novaka Đokovića kako igra u Monte Karlu, a zatim i u Madridu. Za momka poput njega, ako ne želi da igra, ako nema motivaciju, mislim da ne bi trebalo da igra, jer nije ni izgledao kao da pokušava da pobedi. Pitanje je zašto je igrao u to vreme. Ne razumem. To je pitanje motivacije. To govorim već dugo vremena - rekao je Patrik Muratoglu, nekadašnji trener Serene Vilijams i nastavio: