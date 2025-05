Da bi to ostvario, doskorašnji pulen našeg trenerskog asa Petra “Spina” Popovića je potrošio 14 brejk i 4 meč lopte – okolnosti koje bi inače veoma lako dovele do surove kazne za takve propuste. “Inspirisalo me je da vidim kakav je šampion i borac Holger, koji se toliko puta vraćao u meč - čak i ako je imao neke fizičke probleme. Teško je pobediti takve igrače koji igraju do poslednje loptice”, iskren je Francuz.