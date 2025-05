Od oko pre 3 godine se teniski svet malo bolje upoznao sa aktuelnim svetskim brojem 93 De Jongom, prezimena mnogo poznatijeg iz evropskog fudbala, a njegov današnji protivnik i suvereni svetski broj 1 Janik Siner – na terenu Melburn Parka januara 2024, pobedivši njegovog današnjeg izazivača bez izgubljenog seta i servisa. U Rimu je Jesper do trećeg kola dospeo kao srećni gubitnik, provevši do sada na terenu skoro tačno 4 sata – po čemu je dobro naviknut i na uslove igre i na specifičnosti dnevnog termina (ne pre 15h) u kome će se ovaj meč održati. Osvajanjem ovog turnira Siner bi postao prvi Italijan tek od Adriana Panate iz 1976. Koji je u Rimu podigao šampionski trofej, a rekordni niz od 22 pobede ide u prilog toj mogućnost. Siner je izvrstan i na Mastersima, uz niz od 11 pobeda i podatak da na turnirima serije 1000 nije izgubio pre četvrtfinala još od Šangaja 2023. “Sećam se našeg meča iz Melburna, pamtim ga kao energičnog I upornog protivnika – i sigurno ću morati da odigram na visokom nivou od početka kako mu ne bih dao priliku da se razigra – kada postaje veoma opasan”, najavio je meč ovim rečima Siner posle pobede nad Navoneom. Ono što će biti interesantno videti je koliko brzo će se Siner – posle tromesečne suspenzije – prilagoditi na potpuno drugačije uslove za igru iz meča u meč, pogotovo što je u fizičkom smislu (jača muskulatura gornjeg dela tela) sada on igrač sa drugačijim predispozicijama i možda različitom strategijom i planom igre.