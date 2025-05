Od 10 dosadašnjih mečeva na turneji – Alkaraz je bio bolji 6 puta, a na šljaci imaju po jednu pobedu: SIner u finalu Umaga 2022 (2:1) a Alkaraz onu važniju – u polufinalu Rolan Garosa prošle godine (3:2, posle zaostatka 1:2). Velika scena je do sada više prijala Karlitosu, uz 2 pobede i 1 poraz na Slemovima i skor 3:1 na Mastersima, ali je Sinerov Foro Italiko u finalu izazov sa kojim se trofejniji Španac do sada nije susretao. A današnji Siner je – sa izuzetkom rastrzanog prvog seta u polufinalu protiv Pola – možda i jači nego što je ikada bio, i to posle drugog osvojenog Australijan Opena od 3 Slema iz njegove vitrine i tromesečne pauze zbog doping – afere “Klostebol”. To je na svojoj koži možda najbolje osetio Kasper Rud, osvojivši samo 1 gem (“Ovo nije normalno” – rekao je tom prilikom Norvežanin) u četvrtfinalu protiv četvorostrukog osvajača Mastersa iz Južnog Tirola.