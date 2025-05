- Nije prvi put da javno preti i to ne samo meni. Ipak, neću dozvoliti da ova poslednja epizoda pokvari moju buduću sreću. Želim u potpunosti da se distanciram od njegovih izjava. Dirnuta sam prijateljstvom i podrškom australijske javnosti, otkada sam se vratila.

Ova Jelenina reakcija dobrano je naljutila Damira Dokića te 2006. godine, pa je on ponovo u Kuriru imao tada poruku za Australijance.

- Organizovaću nekoliko ljudi koje ću da platim, kako bi mi vratili ćerku. Plan imam, potrebno je da nađem novac. Kidnapovaću je od zločinaca i vratiti u Srbiju, jer je moje dete. Vidim, Australijanci mi zameraju što hoću da je vratim. Otkud im to pravo? Oni su zlotvori koji su mi ukrali dete i nemaju moralno pravo da mi bilo šta zameraju.

- Hoću i imam pravo da se osvetim zlikovcima! bez obzira na to što naša pravoslavna vera ne podrazumeva osvetu, obećavam Australijancima i Hrvatima da ću to učiniti! Uništili su jednu devojčicu! Rasturili su joj ličnost i napravili od jedne mlade Srpkinje pravu ustaškinju. Jelena se smejala nakon što su je pokrali u 1. kolu Australijen opena. To uopšte ne liči na nju. Pokazalo se kao istina, ono što sam govorio - da su joj isprali mozak.