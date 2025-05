Ipak, duga je teniska sezona, a kada se uzme u obzir sve što je Novak prošao od te ključne 2021. do danas – nema poznavaoca tenisa koji se ne bi naježio na podsećanje Australije 2022., Dejvis Kupa te izuzetne 2023. – a onda svih muka i iskušenja od januara 2024. do danas, uz ono što najviše hrabri u postavci cele ove neverovatne priče u nastajanju: osvajanju olimpijskog zlata upravo na pariskoj šljaci, pred pariskom publikom, samo nekoliko nedelja posle operacije meniskusa i čudesnog plasmana u finale Vimbldona protiv istog protivnika koji ga je na Centralnom terenu Ol Ingland Kluba dva puta uzastopce pobedio u završnici turnira. Teško je danas na bilo kom teniskom meridijanu naći nekog ko neće ponoviti ove reči – ako je to Novak uradio prošle godine, onda i ove može da osvoji Rolan Garos.

Uz svo dužno poštovanje i opravdani entuzijazam – Novakova nova “nemoguća misija” će se odvijati u uslovima koje čak ni on do sada nije prošao. Novak je 2021. bio 4 godine mlađi, “gladan” trofeja i sustizanja Federera I Nadala kao karijernog cilja, nije imao toliko bolnih poraza, padova i izostanaka sa turneje kao u proteklu sezonu i po, oslanjao se na igrački kontinuitet i tada već kompaktan šampionski tim u “boksu”, bez zdravstvenih i kondicionih briga. Protivnici na “Beogradu 2” su bili neuporedivo lakši nego u Ženevi za toliko mlađeg Novaka, pa je i činjenica da je na najzahtevnijoj podlozi turneje odigrao tri vezane nedelje takmičarskog tenisa bila manje opterećujuća od aktuelne. I pored određenih povoljnosti u direktnim susretima sa navedenim protivnicima u pretpostavljenoj završnici Rolan Garosa – ove godine do “Trofeja Musketara” Novaka čeka 11 vezanih mečeva (uz verovatno samo 1 dan pauze “viška” – ovaj ponedeljak), a to je izuzetno zahtevan “plan rada” čak i za ubedljivo najiskusnijeg igrača turneje kao što je trenutno svetski broj 6. U tom smislu, mečeve prvog i drugog kola protiv borbenih i rastrčanih Mekdonalda i naročito domaćeg ljubimca Mutea ne bi smeli posmatrati kao “fet akompli”, već u njima tražiti važne sastojke odgovora – da li Novak zaista može do konačnog trijumfa u Parizu i titule koja bi definisala istoriju (ovog) sporta, trofeja koji mu je u ovom poznom delu karijere i sa aktuelnom konkurencijom možda i najpristupačniji od ostala tri?