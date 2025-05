Prva pobeda u glavnom žrebu Grend Slema za Hamada Međedovića nije došla lako, iako rezultat od 3:0 protiv Poljaka Majkšaka možda sugeriše drugačije.

"Zadovoljan sam jako svojim nastupom, mislim da je dosta stvari išlo onako kao sam zamišljao. Imao sam mali pad u trećem setu, što je neizbežno kada se igraju dugi mečevi. Ostao sam rezultatski blizu, imao je set loptu koju nije iskoristio - svom srećom”, kaže Hame, i komentariše na karakterističan način to kako se “izvukao” iz prve set lopte za protivnika: “Ma, budala, lud čovek, neverovatno šta sam učinio - nisam ni znao da sam odservirao 215 km/h na taj drugi servis”, uz smeh kaže Međedović. “Sećam se da je u tom periodu meča bio jedan gem kada sam dobro servirao, uglavnom sam igrao duge poene, malo sam se odmorio i iskulirao."

Na kratki pad u nivou igre sredinom trećeg seta kaže:"Da, da, to je nešto na šta su svi navikli koji me gledaju, trudio sam se da toga bude što manje. Nije lako, posebno kada vodiš 2:0 - tako si blizu, a tako daleko. Meč je zaista mogao da ode u četvrti set. Ja sam neko ko nema puno iskustva na Grend Slemovima, imao sam dva-tri nastupa u glavnom žrebu. Pokušavam da razumem kako sve funkcioniše, drugačije je od ostalih turnira. Trudio sam se da se vratim tom drekom, što je standardno kod mene”, kaže on, i dodaje da je zamahnuo na pčelu “u samoodbrani, jer je htela da ga ubode…”

Dosta je Hamad pričao na terenu danas, a između ostalog i o zubobolji – pa to objašnjava:

"To je šala, malo sam se udario u zub - da se ne bih drao. Time sam malo sebe razbudio, dobro je - sve je okej”, uverava nas on.

Šta je to što Hamad traži kao reakciju ili upute od svog “boksa” tokom meča, da li postoji neki dogovoreni kod koji se prati?

"Dešavalo se u puno momenata da me trener isprovocira da bih se malo digao. Ponekad se to ne desi, što danas srećom nije bio slučaj – pa su najvažnije podrška i prave reči. Ne može niko da zna šta da kaže u svakom trenutku; ponekad je provokacija dobra, naljutim se na njih i bolje odigram. Ono što je najvažnije je da ne osećaš se da si sam i to je najvažnija podrška."

Hamad je danas na dve različite strane imao ciljnu podršku – sa jedne od tima, sa druge od porodice, pa nas je interesovalo kako bira kome se obraća I kada?

Foto: VBKS

"Uglavnom sam bio okrenut prema timu, ali u nekim situacijama kada sam ljut na trenera jer mi nešto nije rekao, onda se okrenem prema porodici – I tako dobijem ravnotežu”, prenosi nam dobro raspoloženi Novopazarac.

Ova pobeda mu izuzetno puno znači, što se moglo videti i po okončanju meča i slavlju koje je priredio…

"Naravno da je olakšanje prva pobeda na slemovima. Bio sam blizu više puta, malo sam se plašio mogućeg prekida zbog kiše – gde smo odigrali samo jedan gem bez kiše. Na Vimbldonu protiv Mek Konela je bilo isto, igrali smo prvo kolo “16 dana”. Posle ovakve pobede verujem još više u sebe, a i pre sam znao da nije nerealno da prođem prvo kolo na grend slemu”,dodaje on.

U jednom trenutku je dobacio boksu “da ako on treba da ćuti, onda oni trebaju da pričaju” – pa smo zatražili objašnjenje toga.

"Uz sebe imam svesku sa instrukcijama kako bih trebao da se ponašam u određenim fazama meča, i posle svakog seta otvaram svesku i pročitam par rečenica. Na svakom je pisalo da u tom I tom setu treba da ćuntim narednih pet-šest gemova. Zato sam im i rekao – da ako ću ja da ćutim, onda bi oni morali da pričaju – pto je samo mala šala između nas."

Doping kontrola je potrajala, i bila je za Hamada neuobičajeno zahtevna:

"Ne znam, prvi put mi se ovo desilo. Dao sam urin, pa su mi vadili krv – ali za razliku od prethodnih slučajeva kada vam uzmu neku kap – sada su mi vadili krv iglom. Nemam pojma šta se desilo."

Naredni protivnik će mu biti pobednik meča Huan Manuel Serundolo – Mikelsen.

"Znam obojicu, Serundolo mi je bio rival u kvalifikacijama prošle godine, a Mikelsen protivnik na Nekst Dženu u Džeri. Serundolo je dobar šljakaš, Amerikanac igra jako dobro – i mislim da će njihov meč biti krajnje otvoren."

Na navode da su antidoping agenti u obavezi da prate igrače čak I kada se tuširaju, Hamad kaže:

"Nisam imao to iskustvo, iskreno. Iz principa nisam hteo da se tuširam danas ovde; radije bih smrdeo nego da me gleda neko dok se tuširam, tako da idem sad da to obavim u smeštaju. Gledaju te oni stalno, šta god da odlučiš - oni su uz tebe konstantno. To je što je, svima je isto”, zaključuje ovaj raznovrsni razgovor sa srpskim medijima dobro raspoloženi Međedović.

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović